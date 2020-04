PIB do Canadá registra queda de quase 9% em março

O Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá registrou contração de quase 9% em março pela crise do coronavírus, a queda mensal mais expressiva desde 1961, primeiro ano em que foram utilizados dados comparáveis, anunciou nesta quarta-feira o Centro de Estatísticas do governo.

O instituto estatístico prevê que a economia canadense deve registrar queda de 2,6% no primeiro trimestre, de acordo com uma "estimativa rápida", uma prática rara no país.

O Fundo Monetário Internacional anunciou em suas previsões divulgadas na terça-feira que o PIB canadense deve cair 6,2% este ano e crescer 4,2% em 2021.

Os dados do PIB canadense de março devem ser publicados em 29 de maio, mas a 'Statistics Canada' divulgou a estimativa inicial "para proporcionar aos canadenses informações atualizadas sobre o impacto potencial da atual crise de saúde na economia canadense".