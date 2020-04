Coronavírus castiga os grandes bancos americanos

Três grandes bancos americanos, Citigroup, Bank of America e Goldman Sachs, anunciaram nesta quarta-feira (15) uma queda expressiva no lucro líquido no primeiro trimestre, em consequência da crise provocada pela pandemia de coronavírus e da necessidade de aumentar suas provisões ante o risco de inadimplência.

O Bank of America registrou queda de 48,4% do lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre de 2019.

A rentabilidade do segundo maior banco americano em ativos, que teve lucro de 3,5 bilhões de dólares nos três primeiros meses de 2020, foi afetada pela decisão de destinar US$ 4,8 bilhões para aumentar suas provisões ante eventuais juros de pagamentos.

O lucro líquido do Citigroup caiu 46,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, a 2,5 bilhões de dólares.

O terceiro maior banco dos Estados Unidos em ativos reservou 7 bilhões de dólares para enfrentar futuros atrasos de pagamentos de clientes e empresas ante a crise da COVID-19, o que afetou seus resultados.

O Goldman Sachs registrou lucro líquido de 1,1 bilhão de dólares, metade dos 2,2 bilhões do primeiro trimestre de 2019, devido à queda de sua atividade de assessoria financeira pela pandemia.

Menos exposta aos empréstimos particulares e às pequenas e médias empresas do que seus rivais, a instituição multiplicou por quatro, no entanto, as provisões por possíveis atrasos nos pagamentos, a 937 milhões de dólares.