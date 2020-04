Cidade japonesa de Osaka pede doação de capas de chuva para equipe de saúde

A terceira maior cidade do Japão, Osaka, fez um pedido aos cidadãos para que doem capas de chuva, diante da escassez de material de proteção para a equipe de saúde que luta contra a COVID-19 nos hospitais.

"Por favor, enviem roupas de chuva que não usem, de qualquer cor", declarou na terça-feira o prefeito da cidade, Ichiro Matsui, diante da imprensa.

A falta de equipamentos de proteção em Osaka é tão grande que alguns membros da equipe hospitalar chegaram a utilizar sacos de lixo sobre suas vestes, destacou o prefeito.

Este pedido de doações ocorre depois que duas associações japonesas de médicos de emergências constataram "os primeiros sinais de colapso do sistema de medicina de emergência" no país.

O Japão sofreu menos do que outros países, com 8.100 casos e 119 mortes registradas desde o primeiro contágio em meados de janeiro, segundo o mais recente balanço.

Os casos, no entanto, estão aumentando, o que fez o governo declarar estado de emergência em várias regiões do país na semana passada, como as de Tóquio e Osaka, para limitar ao máximo os deslocamentos, mas sem impor um confinamento obrigatório.

Segundo o jornal econômico Nikkei, os equipamentos de proteção usados no Japão são fabricados no exterior e as dificuldades para obtê-los não estão sendo compensadas, por enquanto, pela produção local.

Devido à escassez de material desde o surto da pandemia, médicos e enfermeiros de muitos países têm que testar sua inteligência.

O pedido de Osaka surpreendeu muitos japoneses, acostumados a considerar seu arquipélago como um Estado próspero que não permite faltar nada.

"Isso me lembra os tempos de guerra, quando o governo pedia que as pessoas entregassem todos os seus objetos de metal", escreveu um internauta no Twitter.