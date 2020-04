China e África tentam superar tensões em relações bilaterais

Após a União Africana, a Nigéria denunciou a discriminação "inaceitável" sofrida por seus residentes na China após a descoberta de casos positivos de COVID-19, alimentando assim uma vergonhosa polêmica para a China, que está precisamente procurando aliados africanos.

Nos últimos dias, os africanos alegaram terem sido vítimas de despejos, proibidos de entrar em lojas, colocados em quarentena e controles abusivos, após a descoberta de vários casos positivos de coronavírus na comunidade nigeriana de Guangzhou.

O ministro das Relações Exteriores da Nigéria, Geoffrey Onyeama, recebeu o embaixador chinês em Abuja na terça-feira para informá-lo de que "a situação é extremamente dolorosa e inaceitável para o governo e o povo nigeriano e que queremos uma ação imediata".

A União Africana (UA) transmitiu à China, no sábado, sua "extrema preocupação" com a situação dos africanos e solicitou ao governo chinês que "tome medidas corretivas imediatas".

Segundo fontes diplomáticas, cerca de 20 países africanos prepararam uma carta para a China, na qual expressam sua convicção de que as avaliações e quarentenas impostas especificamente a seus nacionais equivalem a "racismo".

A "nota verbal" denuncia "uma evidente violação dos direitos humanos".

A origem do escândalo, de cinco nigerianos de Guangzhou que deram positivo para o COVID-19 e foram colocados em quarentena, provocou um protesto e uma avalanche de comentários xenófobos na Internet.

- Enfrentamento estratégico -

De acordo com a agência de notícias Xinhua, 4.553 africanos, correspondente a toda a população africana de Guangzhou, foram testados para a COVID-19 desde 4 de abril, e 111 deles deram resultados positivos.

No entanto, vários africanos disseram à AFP que foram expulsos de suas casas, rejeitados em hotéis e restaurantes e, eventualmente, tiveram de dormir na rua, ou debaixo de pontes sem nada para comer.

O caso é um problema para Pequim, pois o país aumentou sua proximidade com o continente africano nas últimas semanas através do envio de médicos, equipamentos médicos e ajuda financeira.

Esse quadro se agravou depois que os Estados Unidos denunciaram a "xenofobia das autoridades chinesas", em um contexto de confronto estratégico entre as duas potências mundiais.

Até agora, o governo Donald Trump não demonstrou interesse particular no continente africano, mas alerta a África, regularmente, contra a China, cujos investimentos e empréstimos são, segundo Washington, motivados por motivos ocultos e hostis.

"Os abusos e maus-tratos dos africanos que vivem e trabalham na China lembram tristemente o quão oca é a parceria entre a República Popular da China e a África", disse à AFP um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.

- Parceiro e irmão -

Diante dessa pressão diplomática, a China rejeitou no domingo qualquer "racismo" e prometeu "melhorar" o tratamento dos africanos na região.

Além disso, 20 embaixadores africanos foram recebidos na segunda-feira no Ministério das Relações Exteriores em Pequim para serem tranquilizados.

"O povo chinês sempre viu o povo africano como um parceiro e um irmão que compartilham as mesmas dificuldades e os mesmos problemas", disse um porta-voz, Zhao Lijian.

Durante a última década, a China se tornou o principal parceiro comercial do continente africano, à frente dos Estados Unidos e da França, distribuindo bilhões de dólares aos países africanos para a construção de grandes projetos de infraestrutura, muitas vezes em troca de seus recursos minerais.

Com a pandemia de coronavírus, o setor da saúde se tornou um novo instrumento diplomático para Pequim, principalmente por meio de bilionários filantropos como Jack Ma, fundador da gigante de vendas on-line Alibaba, membro do Partido Comunista Chinês, ou de suas gigantes de telecomunicações, como a Huawei.

No final de março, milhões de máscaras faciais, kits de testes de diagnóstico e roupas de proteção foram entregues a Adis Abeba, destinados à União Africana, para serem redistribuídos no continente.

Doações bilaterais também têm acontecido, como o avião carregado com equipamentos e um grupo de 15 médicos chineses, que aterrissou em 8 de abril no aeroporto de Abuja, capital da Nigéria.

A África do Sul, o país mais afetado do continente, com 2.272 casos confirmados de infecção e 27 mortes, também recebeu na terça-feira um segundo lote de equipamentos médicos gratuitos, que incluem 50.000 máscaras cirúrgicas médicas e 11.000 pares de luvas cirúrgicas. Um terceiro lote de material é esperado em breve.

Por esse motivo, a embaixada da China na África do Sul apontou que, desde o início da epidemia, "a China ajudou 54 países africanos, incluindo aqueles que não estabeleceram laços diplomáticos" com Pequim.