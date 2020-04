Alemanha prolongará restrições até 3 de maio por coronavírus

A Alemanha prolongará até 3 de maio, pelo menos, as restrições de movimento e o fechamento das escolas, para conter a pandemia do novo coronavírus - informaram fontes de governo regionais nesta quarta-feira (15).

As restrições devem ser suspensas de forma progressiva a partir desta data no país, conforme decisão do governo federal de Angela Merkel e dos líderes das 16 regiões alemãs.

Oficialmente, o número de casos na Alemanha continuava aumentando nesta quarta.

Até o momento, a Alemanha registrou 125.098 casos e 2.969 óbitos pela COVID-19, de acordo com um último balanço divulgado na terça-feira, às 16h (horário de Brasília).