Australiano é preso por desrespeitar confinamento por COVID-19

Um australiano que deveria permanecer 14 dias em quarentena em um hotel, por conta da luta contra a COVID-19, ficará preso por descumprir a obrigação de confinamento - anunciou a polícia local nesta quarta-feira (15).

Jonathan David, de 35 anos, é o primeiro australiano condenado à prisão, em virtude das disposições adotadas contra o novo coronavírus.

Ele foi condenado nesta quarta por um tribunal de Perth (oeste) a seis meses e meio de prisão por ter fugido pelo menos duas vezes do quarto do hotel, onde deveria permanecer confinado por duas semanas.

No tribunal, David alegou que, na primeira vez, saiu para comprar comida e, na segunda, foi visitar a namorada no subúrbio de Perth, informou a rede de televisão Seven News.

Suas saídas foram filmadas pelas câmeras de segurança, disse a polícia.

Ele deveria ficar isolado por 14 dias desde o fim de março, quando chegou a Perth, procedente do estado de Victoria. Também terá de pagar uma multa de mais de 2.000 dólares australianos (1.160 euros).