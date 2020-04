EUA tem recorde de 2.228 mortes por COVID-19 em 24 horas

Os Estados Unidos registraram um recorde de 2.228 mortes relacionadas à pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo contagem feita pela Universidade Johns Hopkins divulgada às 20H30 local (21H30 de Brasília) desta terça-feira (14).

O número de vítimas fatais em um dia teve uma nítida alta depois de dois dias de queda.

O recorde precedente de mortes em um dia (2.108) havia sido registrado na sexta-feira passada.

A pandemia matou pelo menos 25.757 pessoas nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro país.

Os EUA ultrapassaram Itália (21.000 mortos), Espanha (18.000) e França (15.700), mas as populações dos três países são bem inferiores a dos Estados Unidos.

O país também lidera, desde março, em número de infectados pelo novo coronavírus, com mais de 600 mil casos confirmados entre 3 milhões de testes.

O epicentro da epidemia nos EUA é Nova York, onde já ocorre uma desaceleração, com queda no número de internações.

O estado de Nova York registrou 778 mortes nas últimas 24 horas, acima das 671 da véspera, elevando a 10.834 o número total de falecidos.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça que partes dos Estados Unidos poderão suspender as medidas de quarentena "muito em breve" e disse ver "raios de luz" no horizonte da maior economia do planeta.