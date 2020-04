Trump: não quero colocar nenhuma pressão para governadores abrirem economias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 14, que não quer "colocar nenhuma pressão" para que os governadores relaxem as quarentenas e abram as economias nos Estados. "Os governadores administrarão seus estados individualmente", disse o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.



Ontem, Trump havia declarado que tinha "autoridade total", ao ser questionado sobre a discordância com alguns governadores em relação ao ritmo de flexibilização das medidas de isolamento social, empregadas para conter o avanço da pandemia de coronavírus no país.



Mais cedo, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, criticou a fala de Trump e disse o país não tem "um rei", mas um presidente. "Não me declarei rei", disse Trump na coletiva. "Não vou dizer ao governador Cuomo que ele deve abrir o estado dentro de sete dias. Quero que ele leve o tempo dele, faça o certo e abra Nova York", acrescentou.



Na coletiva, o presidente americano também afirmou que seu plano de reabertura da economia do país está quase pronto e prometeu divulgar detalhes "em breve".