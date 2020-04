As lutas da World Wrestling Entertainment (WWE), a principal organizadora de eventos de luta livre, foram transmitidas ao vivo na segunda-feira, depois de obterem o status de "serviço essencial" no estado da Flórida.

Apesar do fato de que praticamente todas as ligas e competições esportivas estão suspensas nos Estados Unidos e no resto do mundo devido à pandemia da COVID-19, a WWE obteve a luz verde das autoridades do estado americano para organizar e transmitir novas lutas, desde que não tenham a presença de espectadores.

A Flórida, governada pelo republicano Ron DeSantis, decidiu incluir esses tipos de programas em sua lista de serviços públicos essenciais, juntamente com hospitais, bombeiros, bancos, supermercados ou profissionais de saúde mental.

De acordo com um memorando divulgado na sexta-feira, os serviços essenciais na Flórida permitem a atividade de "funcionários de produção profissional de esportes e mídia com uma audiência nacional", desde que a produção seja fechada ao público em geral.

Na segunda-feira, a WWE retomou suas transmissões ao vivo, interrompidas nas últimas semanas pela pandemia, com um episódio de sua série semanal "Raw" gravada em suas instalações em Orlando, Flórida.

"A WWE e seus astros reúnem famílias e oferecem uma sensação de esperança, determinação e perseverança", afirmou a empresa em comunicado, acrescentando que tomarão "precauções adicionais" para proteger a saúde e a segurança dos participantes e funcionários.

O governo da Flórida decidiu expandir seus serviços essenciais para esse tipo de produção porque é "fundamental para a economia do estado", disseram autoridades não identificadas à CNN.

A decisão da Flórida pode levar o estado a outras competições que agora estão paradas.

Antes da ordem do governador, a Major League Baseball considerava um plano para realizar todos os jogos da temporada regular nas instalações da Flórida e do Arizona.

Ja a competição do UFC (Ultimate Fighting Championship), que tem tentado em vão encontrar um lugar onde possa organizar suas lutas, tem uma instalação de eventos na Flórida.

O presidente do UFC, Dana White, teve que desistir de sediar seu evento no UFC 249, marcado para 18 de abril em local não revelado, a pedido da rede de televisão ESPN.