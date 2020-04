Vizcarra descarta adiar eleição no Peru por pandemia

O presidente do Peru, Martín Vizcarra, descartou nesta terça-feira adiar o calendário eleitoral diante da pandemia de COVID-19, e confirmou as próximas eleições gerais para abril de 2021, como estava previsto.

"As eleições gerais serão realizadas em abril de 2021 porque o problema já estará superado neste momento. Sim, será possível levar adiante as eleições", disse Vizcarra em entrevista coletiva.

"Em abril de 2021 teremos as votações gerais, na qual elegeremos o novo presidente, vice-presidentes e o Congresso", declarou o presidente, destacando que não pretende se candidatar.

Vizcarra garantiu que o governo analisa autorizar a retomada de certas atividades, de maneira gradual, eliminando a possibilidade de concentrações, a partir do dia 26 de abril, quando termina o período de confinamento social.

"No mês de maio vamos retomar as atividades de maneira lenta. A partir de 27 de abril começamos a liberar atividades sem a presença em massa de pessoas. Depois chegamos à segunda fase, a partir de junho, para gerar as condições visando à normalidade".

Segundo o presidente, no primeiro trimestre de 2021 o Peru já terá recuperando o "estado de normalidade".

Vizcarra destacou que o Peru já realizou 102.216 testes de detecção do coronavírus: "Não há outro país da América Latina que tenha feito tantos testes como o Peru, incluindo os que têm maior população, como Colômbia, Argentina e Brasil...".

O Peru somava nesta terça-feira 10.303 casos de COVID-19 e 230 mortes.

No rigoroso confinamento adotado pelo Peru, apenas uma pessoa por família pode sair de casa, de segunda a sábado. No domingo há toque de recolher.