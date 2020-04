O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão da contribuição dos Estados Unidos à Organização Mundial da Saúde (OMS), denunciando a "má gestão" da entidade na pandemia do novo coronavírus.

"Hoje, determino a suspensão do financiamento da Organização Mundial da Saúde enquanto se realiza um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e no encobrimento da pandemia do coronavírus", disse Trump durante coletiva de imprensa.