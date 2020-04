EUA: Mnuchin afirma que várias companhias aéreas participarão de programa

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, celebrou em comunicado o fato de que várias das principais companhias aéreas aderiram ao Programa de Apoio à Folha de Pagamentos do governo dos Estados Unidos. Segundo Mnuchin, a iniciativa apoiará os trabalhadores americanos e "ajudará a preservar a importância estratégica da indústria aérea, enquanto permite a compensação apropriada para os contribuintes".



Mnuchin diz que há conversas com outras empresas sobre sua potencial participação. Além disso, o Tesouro trabalha para revisar e aprovar os pedidos de companhias aéreas menores o mais rápido possível e também dar mais apoio às transportadoras de carga e aos terceirizados do setor em breve. "Nós estamos ansiosos para trabalhar com as companhias aéreas para finalizar os acordos necessários e desembolsar os montantes o mais rápido possível", afirmou o secretário do Tesouro.



De acordo com a nota, já declararam que desejam participar do programa as seguintes empresas: Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, SkyWest Airlines e Southwest Airlines.