EUA descarta risco ou provocação com lançamento de mísseis norte-coreanos

O máximo comandante militar dos Estados Unidos minimizou nesta terça-feira (14) a nova série de supostos lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte, ao afirmar que o Pentágono não os considerava ameaçadores.

"Estes eram de curto alcance. Não são mísseis particularmente grandes", disse o chefe do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley.

Enquanto o Pentágono ainda estava analisando as informações, Milley declarou que não acredita que esses lançamentos sejam "particularmente provocativos ou ameaçadores para nós".

"Isso pode estar relacionado a algumas celebrações que estão ocorrendo na Coreia do Norte, e não a qualquer provocação deliberada contra nós", afirmou o militar.

As autoridades da Coreia do Sul disseram o vizinho do norte disparou o que se acredita serem mísseis de cruzeiro de curto alcance a partir da cidade de Munchon em direção ao mar, um dia antes de Seul realizar suas eleições parlamentares.

Os mísseis de cruzeiro evoluem a baixa altitude, às vezes a poucos metros da superfície, dificultando sua detecção.

Os lançamentos também ocorreram um dia antes da Coreia do Norte comemorar o 108º aniversário do nascimento do fundador Kim Il Sung, avô do atual líder Kim Jong Un.

Nos últimos anos, os norte-coreanos dispararam vários mísseis balísticos, projéteis que atingem em grandes altitudes, acertando o alvo em alta velocidade devido à gravidade.

A Coreia do Norte está sob várias sanções do Conselho de Segurança da ONU que visam forçá-la a desistir de seus programas nucleares e balísticos proibidos.