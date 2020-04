Mortos por COVID-19 no mundo se aproximam de 124.000 às 16h de Brasília

O novo coronavírus causou pelo menos 123.920 mortes em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na China, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais nesta terça-feira (14) às 16H00 de Brasília.

Desde o início da epidemia, mais de 1.961.950 casos de contágio foram registrados em 193 países ou territórios.

A quantidade de diagnósticos positivos, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções devido às diferentes políticas de cada país para registrar os casos, já que alguns contabilizam apenas as pessoas que precisam de hospitalização.

As autoridades consideram que até agora pelo menos 413.800 pessoas foram curadas da doença.

Nas últimas 24 horas (a contar a partir das 16H00 de segunda-feira), foram registrados 6.177 óbitos e 72.433 infecções em todo o mundo, sendo que os países com o maior número de vítimas fatais nesse período são Estados Unidos, com 1.802 novas mortes, Reino Unido (778) e França (762).

O número de falecidos em território americano, onde se registrou a primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, é de 24.737, tendo contabilizado até agora 592.743 infecções. As autoridades locais consideram que 44.364 pessoas foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 21.067 mortes e 162.488 casos; Espanha, com 18.056 (172.541 casos); França, com 15.729 mortes (143.303 casos), e Reino Unido, com 12.107 mortes (93.873 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 82.249 pessoas infectadas, das quais 3.341 morreram e 77.738 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 89 novos casos e nenhum óbito.

Segundo dados obtidos até as 16H00 de Brasília desta terça, faleceram na Europa 84.122 pessoas entre 996.312 infectados; em Estados Unidos e Canadá, 25.661 (619.640); na Ásia, 5.162 (145.541); no Oriente Médio, 5.031 (106.630); na América Latina e no Caribe, 3.001 (70.213); na África, 865 (15.969), e na Oceania, 78 (7.652).

Esse levantamento foi feito com base em dados das autoridades nacionais, compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).