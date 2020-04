O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou nesta terça-feira (14) que testou positivo para o novo coronavírus e pediu aos moradores do estado que "fiquem em casa".

"Desde a sexta-feira não venho me sentindo bem. Pedi para que fosse feito o teste do COVID e hoje veio o resultado positivo", informou Witzel em um vídeo publicado no Twitter, no qual pede à população que respeite as medidas de quarentena, prorrogadas por seu governo até 30 de abril.