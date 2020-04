Bundesliga se pronunciará no dia 23 de abril sobre eventual retomada do campeonato

A Liga Alemã de Futebol (DFL) adiou para 23 de abril sua assembleia geral por videoconferência, na qual deve decidir uma data e as condições para uma eventual retomada da competição com portões fechados.

A assembleia, que estava marcada para sexta-feira, foi adiada para a quinta-feira da próxima semana. "O objetivo desse adiamento é dar mais tempo aos clubes e à DFL para preparar as decisões a serem tomadas", disse a liga alemã, que reúne os 36 clubes da Bundesliga e da segunda divisão, em comunicado divulgado nesta terça.

No momento, os dois campeonatos estão oficialmente interrompidos até 30 de abril, devido ás medidas de combate à pandemia de coronavírus.

Antes de se pronunciar, as autoridades do futebol alemão devem, de qualquer maneira, aguardar as decisões do poder político.

A chanceler Angela Merkel e os chefes dos 16 estados regionais devem decidir nesta quarta-feira sobre as medidas de confinamento lançadas em meados de março e previstas para durarem até 19 de abril na Alemanha.

"Um retorno à normalidade etapa por etapa", avaliou com prudência o ministro da Saúde Jens Spahn, mas a reunião de quarta-feira vai marcar as principais linhas a serem seguidas nas próximas semanas. Aconteça o que acontecer, eventuais partidas terão de ser disputadas com portões fechados, com a reabertura de estádios e salas de espetáculo provavelmente proibida por vários meses.

A postura da liga alemã não mudou nas últimas semanas: a Bundesliga deve ser retomada quando as autoridades derem sinal verde, sem a presença do público se for necessário.

O objetivo é recuperar pelo menos os direitos televisivos das últimas nove rodadas e, assim, evitar uma catástrofe econômica para os clubes.

"Estaremos preparados", diz o presidente da Liga Christian Seifert, que insiste sobretudo no cumprimento das instruções sanitárias dos poderes públicos: "Não devemos dar a impressão de que o futebol vive em seu próprio mundo e ignora a realidade", afirma.

O dia 23 de abril também é a data em que a Uefa deve se reunir com seu comitê executivo, quando deve definir um cronograma para o final das competições nacionais, ao lado da Liga dos Campeões e da Liga Europa, suspensa devido ao coronavírus.