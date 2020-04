Tsitsipas aproveita confinamento para aprender francês

A estrela grega do tênis Stefanos Tsitsipas, uma das quatro bilhões de pessoas confinadas em casa no mundo devido à pandemia do coronavírus, revelou nesta terça-feira (14) estar aproveitando a reclusão para aprender francês.

"É a oportunidade para estar um pouco mais de tempo com minha família e fazer coisas que não podia fazer antes", declarou o atual número 6 do ranking mundial durante videoconferência do primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, com os principais atletas do país.

"Neste momento estou tentando aprender um pouco de francês todos os dias. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo, e este período é uma oportunidade para isso", revelou o tenista de 21 anos.

Mitsotakis organizou o encontro virtual para agradecer às grandes estrelas do esporte grego por incentivar os compatriotas a fazer exercício em casa, respeitando as medidas de confinamento.

"As pessoas entenderão a importância de um modo de vida saudável e poderão até redescobrir a atividade física, inclusive em casa, e também a corrida leve, coisas que estão autorizadas nas atuais circunstâncias", explicou o primeiro-ministro.

Mesmo podendo conservar por mais um ano seu título olímpico devido ao adiamento dos Jogos de Tóquio-2020, a saltadora com vara Katerina Stefanidi explicou que a situação é complicada para os atletas de alto rendimento: "Quanto mais ficarmos sentados sem fazer nada, mais tempo precisaremos para recuperar nossa forma habitual".

"Atravessamos um período difícil neste momento, mas acredito que todo mundo está fazendo o que pode em casa, nas ruas, e um pouco na praia", concluiu a campeã.