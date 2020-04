Aumentam mortes por coronavírus no estado de NY, mas contágios diminuem

O estado de Nova York registrou 778 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, contra 671 no dia anterior, mas as novas internações nos hospitais diminuíram - informou o governador Andrew Cuomo nesta terça-feira (14).

O aumento das mortes em um dia elevou o número total de mortos neste estado - o epicentro da COVID-19 nos Estados Unidos - para 10.834, disse Cuomo aos jornalistas.

No estado, o número de mortos em um período de 24 horas estava próximo do pico de mortes registrado na última quinta-feira, com um total de 799 mortes.

Segundo Cuomo, as infecções continuam a diminuir, e a taxa de hospitalizações e intubações também. O governador detalhou que as novas internações hospitalares foram de cerca de 1.600 na última segunda-feira, muito menos do que o pico de mais de 3.400 registrado no início de abril.

"Estamos reduzindo a taxa de infecção", disse Cuomo. "Estamos mudando a curva todos os dias. Mostramos que controlamos o vírus, o vírus não nos controla", acrescentou.

Nova York é responsável por quase metade de todas as mortes pela nova pandemia de coronavírus nos Estados Unidos.

Mais de 23.700 pessoas morreram de COVID-19 no país, de acordo com a contagem atualizada da Universidade Johns Hopkins.

Cuomo anunciou na segunda que está trabalhando em um plano para reabrir gradualmente Nova York após um fechamento de várias semanas, justificando que o pior da pandemia "acabou".