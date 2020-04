A epidemia de coronavírus deixou pelo menos 15.729 mortos na França desde o início de março, incluindo 5.470 em lares de idosos com atendimento médico, de acordo com uma nova avaliação divulgada nesta terça-feira pelo diretor geral de Saúde.

Esse balanço conta com 762 mortes a mais em comparação com os números de segunda-feira, ou seja, o maior saldo diário na França desde o início da pandemia, de acordo com os números fornecidos por Jérôme Salomon.