Balanço de mortos por coronavírus passa de 3.000 na América Latina

A pandemia do novo coronavírus deixou mais de 120.000 mortos no mundo, sendo 3.001 na região da América Latina e Caribe - conforme balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais e divulgado às 14h desta terça-feira (14).

Segundo números oficiais, 70.193 pessoas deram positivo para COVID-19 na América Latina e Caribe.

O Brasil aparece como o país mais afetado até o momento, com 1.328 mortes anunciadas oficialmente. O total de contágios chega a 23.340 casos.

No Equador, onde o sistema hospitalar entrou em colapso com a propagação do vírus, 355 pessoas morreram, conforme boletim oficial de 13 de abril.

No mesmo informe, o próprio governo considera "provável" a morte de 424 pessoas e 7.529 contaminados.

Depois de Brasil e Equador, vêm México, com 332 mortos de 5.014 contágios, Peru (216 de 9.784), República Dominicana (177 de 3.167), Colômbia (112 de 2.852), Argentina (98 de 2.277), Panamá (94 de 3.472) e Chile (92 de 7.917).

No mundo todo, 121.839 mortes foram registradas, a maioria na Europa, o continente mais afetado.

Desde o início da pandemia, mais de 1,9 milhão de casos foram declarados em 193 países, ou territórios. Mais da metade deles foi na Europa e nos EUA, país onde a COVID-19 avança mais rapidamente.

Este número de casos diagnosticados positivos reflete, porém, apenas uma parte do total de contágios, em função das diferentes políticas adotadas por cada país para diagnosticar os casos.

Em alguns, são contabilizadas somente as pessoas que precisaram de internação.

Este balanço foi feito com base em dados das autoridades nacionais compilados pela AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).