Comunicado do Business Wire :VELO3D

O fabricante de inovação digital VELO3D anunciou hoje seus planos de lançar uma impressora industrial de metal 3D Sapphire da próxima geração com um eixo vertical de 1 metro. O sistema será lançado no quarto trimestre de 2020, com o fabricante de ferramentas e componentes de precisão Knust-Godwin garantindo o primeiro pedido para produzir peças em uma aplicação de óleo e gás.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200414005694/pt/

VELO3D's next-generation Sapphire industrial 3D printer will have a vertical axis of 1 meter, making it the world's tallest industrial metal additive manufacturing (AM) machine. (Photo: Business Wire)

"Nossa visão na VELO3D é permitir que os usuários finais construam o que quiserem sem as restrições dos padrões do passado", afirma Benny Buller, Fundador e Diretor Executivo da VELO3D. "Uma destas restrições é a cobertura de construção. Um sistema de um metro de altura permite aplicativos industriais que não podiam ser construídos antes, especialmente para ferramentas de serviço de campo petrolífero e hardware de voo. O melhor de tudo é que ainda irá utilizar nosso processo SupportFree altamente patenteado, calibração no local e controle do processo a fim de garantir a qualidade."

A oportunidade parcial imediata que a Knust-Godwin irá abordar com a impressora Sapphire de um metro de altura é uma peça para perfuração de campos de petróleo que atualmente é fabricada por mais de cinco processos subtrativos. A produção aditiva permite a consolidação destes processos tradicionais, melhorando a qualidade e o desempenho das peças.

"Há uma troca entre máquinas aditivas de grande formato e qualidade das peças; o VELO3D é atraente para nós devido a seu patrimônio de semicondutores e disciplinas de engenharia em torno do controle de processos e metrologia", afirma Mike Corliss, Vice-Presidente de Tecnologia da Knust-Godwin. "Temos confiança de que seremos capazes de produzir peças industriais vitais ao funcionamento sem comprometer a qualidade das peças."

Os recursos técnicos da impressora Sapphire com um metro de altura incluem uma placa de construção com 315 mm de diâmetro, lasers duplos de 1 kW, calibração ótica no local e muitas das mesmas características da máquina Sapphire existente. Será o sistema fabril de aditivos em pó de metal a laser com a mais alta produção do mundo, excedendo a altura de construção do SLM 800 e do GE Additive X Line 2000R.

O sistema estará disponível comercialmente a partir do fim de 2020 e compatível com ligas à base de níquel. Para mais informação: info@velo3d.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200414005694/pt/

Contato com a Mídia pela VELO3D: press@velo3d.com

Lynn Manning team@parkergroup.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.