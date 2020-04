Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores fornecedoras mundiais de soluções em Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), anunciou hoje uma parceria estratégica com a Innoplexus AG para acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos contra o COVID-19 e outras doenças.

A Innoplexus é uma plataforma líder global baseada em Inteligência Artificial (IA) para descoberta e desenvolvimento de medicamentos com mais de 300 funcionários na Europa, Ásia e Estados Unidos e mais de 100 pedidos de patentes, incluindo 14 subsídios em inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologias blockchain. Os clientes da Innoplexus incluem grandes empresas farmacêuticas como a Merck, Gilead; organizações de pesquisa contratadas, como a PPD, bem como empresas de biotecnologia inovadoras, como a SanBio.

A pandemia do COVID-19 é um forte lembrete de que o desenvolvimento de medicamentos precisa ser acelerado para atender os pacientes necessitados. Em resposta à pressão do tempo, as empresas farmacêuticas e instituições de pesquisa do mundo todo agora estão usando a Computação de Alto Desempenho em larga escala para realizar cálculos e simulações epidemiológicas e in silico que levariam meses ou até anos nas plataformas tradicionais.

"A Innoplexus utiliza a IA para gerar insights em toda a cadeia de valor para descoberta e desenvolvimento de medicamentos. A Northern Data fornece a nós e a nossos clientes a infraestrutura necessária de HPC com qualidade, quantidade e nível de preço incomparáveis para aprimorar esses recursos, ampliando e acelerando ainda mais nossos principais programas", disse o Dr. Gunjan Bhardwaj, fundador e CEO da Innoplexus.

Esses insights são gerados a partir de enormes volumes de dados publicados e não publicados. Um pré-requisito é a potência computacional suficiente - por meio de infraestrutura escalável e eficiente de Computação de Alto Desempenho. A HPC oferece muitas vezes o poder computacional que os PCs de escritório normais geram: milhares de computadores de alto desempenho processando bilhões de unidades de dados em tempo real. Como resultado, a HPC pode ser usada para tarefas que seriam impossíveis para computadores comuns ou levariam um longuíssimo tempo a ser concluído. A demanda pela HPC está crescendo rapidamente, com muitas aplicações que variam de IA a modelagem científica e soluções de renderização de vídeo. Como resultado, os recursos da HPC são escassos e difíceis de proteger.

A HPC é complexa e requer experiência e conhecimento significativos para ser executada com sucesso, algo que a Northern Data leva anos desenvolvendo com sucesso e em que, agora, ocupa uma posição de liderança mundial. Por exemplo, o hardware requer uma quantidade maior de energia elétrica e refrigeração em comparação com os sistemas informáticos tradicionais. Os data centers convencionais consomem energia na a faixa baixa de megawatts de dois dígitos - para se ter uma ideia, a fábrica da Northern Data no Texas (EUA) operará a 1 gigawatt (1.000 megawatts) em sua primeira fase até o final do ano e será ampliada para 3,6 gigawatts no decorrer dos próximos três anos.

Para oferecer à Innoplexus e a seus clientes acesso preferencial às soluções e capacidades da Northern Data, especialmente na Europa, as empresas formaram uma parceria estratégica.

"O mercado da HPC ainda está engatinhando, mas atualmente está disparando rapidamente em diversas áreas de aplicação. A demanda pela HPC supera a oferta muitas vezes. Estimamos, de maneira conservadora, que nos próximos 18 a 24 meses a demanda por capacidade de HPC será 30 vezes maior do que os recursos que podemos acumular em um ano. E não há nenhum participante no mercado que construa mais capacidade do que nós", disse Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data. "Estamos muito satisfeitos por poder contribuir para a luta contra o coronavírus com a Innoplexus como parceira. Há uma enorme necessidade de capacidade de HPC, pois vemos uma corrida global sobre quem faz os testes e quem recebe os medicamentos. Como estamos trabalhando em escala global, mas ao mesmo tempo as raízes de ambas as empresas estão na Alemanha, fazia muito sentido realizar uma parceria com a Innoplexus."

Ele adicionou: "Além da parceria com a Innoplexus, estamos próximos de garantir vários outros grandes clientes. Confiamos em fornecer totalmente a capacidade de um gigawatt até o final deste ano e já estamos trabalhando na ampliação de nosso local no Texas para um total de 3,6 gigawatts".

Sobre a Innoplexus:

A Innoplexus AG é uma plataforma líder global baseada em IA para descoberta e desenvolvimento de medicamentos com mais de 300 funcionários e mais de 100 pedidos de patentes, incluindo 14 subsídios em inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologias de blockchain. As soluções da Innoplexus podem gerar informações em tempo real a partir de centenas de terabytes de dados públicos e privados estruturados e não estruturados, facilitando a tomada de decisões informadas e contínuas para sua base de clientes a uma velocidade sem precedentes. Fundada em 2015, a Innoplexus AG está sediada em Eschborn (Alemanha), com escritórios em Pune (Índia), além de Hoboken e San Francisco (Estados Unidos).

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG desenvolve e cria soluções de infraestrutura global na área de Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês). A empresa oferece soluções em áreas como aprendizado de máquina e inteligência artificial, análise de big data, blockchain, streaming de jogos e outros. A empresa internacional surgiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da norte-americana Whinstone US, Inc., e hoje é líder de mercado reconhecida no campo de soluções em HPC no mundo todo. A Northern Data oferece suas soluções em HPC estacionárias em grandes data centers de ponta e em data centers móveis de alta tecnologia baseados em contêineres, que podem ser configurados em qualquer lugar do mundo. A empresa combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Whinstone está construindo o maior data center de HPC nos EUA e a maior instalação do mundo especificamente para aplicações em HPC.

