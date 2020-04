G7 apoia suspensão temporária de pagamento da dívida para países pobres, con acuerdo del G20

O G7, grupo de países mais ricos do planeta, concorda com uma suspensão temporária do pagamento da dívida das nações mais pobres do mundo, caso os governos do G20 também aprovem a medida, anunciaram nesta terça-feira os ministros das Finanças.

Os membros do G7 (Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Itália, Japão e Reino Unido) "estão prontos para proporcionar uma suspensão temporária dos pagamentos do serviço da dívida (...) caso se unam todos os credores bilaterais oficiais no G20 e segundo o que foi estabelecido com o Clube de Paris", afirmam em um comunicado divulgado após uma reunião por videoconferência.

Além disso, eles destacaram que apoiam o trabalho do G20, integrado entre outros por China e Rússia, com o Instituto de Finanças Internacionais (IIF, a associação global de instituições financeiras), "para pedir aos credores privados que ofereçam um tratamento comparável, de forma voluntária".