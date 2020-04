A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou nesta terça-feira (14) a suspensão "até nova ordem" de todos os jogos sob sua responsabilidade e previstos para maio e junho, devido à pandemia do coronavírus, mergulhando a disputa da Liga dos Campeões asiática em incertezas.

"Após as medidas preventivas e as restrições de viagem impostas por vários governos, a Confederação Asiática de Futebol decidiu adiar todos os jogos e competições previstos em maio e junho até nova ordem", anunciou a AFC em comunicado.

A principal competição de clubes do continente já havia sido suspensa em março, devido à propagação do coronavírus. Este novo adiamento obriga que a fase de grupos, com 32 clubes, seja concluída em julho, antes que a fase final, já adiada, possa começar um mês depois.

"Sendo uma das primeiras confederações de futebol mundial a tomar medidas preventivas diante da epidemia da COVID-19, esta última decisão reforça o compromisso da AFC para velar pela segurança e o bem-estar dos jogadores, das equipes participantes, dos dirigentes, dos torcedores e de todas as partes envolvidas", justificou a AFC.

Menos de duas das seis rodadas da fase de grupos foram concluídas até o momento, o que significa que a competição se verá submetida a um calendário fortemente sobrecarregado quando for reiniciada.

As eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar-2022 e para a Copa da Ásia de 2023 previstas para junho já haviam sido adiadas.