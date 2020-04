O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu drasticamente, nesta terça-feira (14), suas previsões de crescimento para a Eurozona, que registraria uma queda de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 pelo novo coronavírus.

Após um crescimento de 1,2% em 2019, o PIB dos 19 países do euro retrocederá, em seu conjunto, 7,5% em 2020, até voltar a crescer 4,7% um ano depois, conforme as novas previsões econômicas do FMI.