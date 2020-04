JPMorgan Chase anuncia queda de 69% no lucro trimestral

O banco americano JPMorgan Chase anunciou nesta terça-feira uma queda de 69% do lucro no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2019, a 2,9 bilhões de dólares, e antecipa problemas com empréstimos de clientes afetados pelo coronavírus e o petróleo.

O maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos fez uma provisão de 8,3 bilhões dólares em suas contas, dos quais 4,4 bilhões correspondem a juros por atrasos estimados de créditos ao consumo de clientes afetados pela pandemia e a queda de preços do petróleo.