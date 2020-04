Irã tem menor número de mortos em 24h pela 1a vez em um mês

O Irã registrou 98 mortos nas últimas 24 horas pelo novo coronavírus, o número mais baixo em um mês no país, o mais atingido pela pandemia no Oriente Médio.

Com isso, o número total de óbitos no Irã chega a 4.683, informou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpur, em sua entrevista coletiva diária.

"Infelizmente, perdemos 98 dos nossos compatriotas infectados com a doença, mas, depois de um mês de espera, este é o primeiro dia em que o número de mortos é de apenas dois dígitos", declarou o porta-voz.

"Esperamos que este caminho continue, graças à sua cooperação" na observação das diretrizes de saúde destinadas a conter a propagação do vírus, acrescentou Jahanpur, dirigindo-se à população.