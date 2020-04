Esperança cautelosa na Europa e EUA com tímida queda nas mortes por coronavírus

As ruas de Nova York ainda estão bem vazias e devem permanecer assim até maio, quando o governo pretende aliviar as restrições (foto: Johannes Eisele/AFP)

A primeira onda de infecções pelo novo coronavírus ainda não terminou nos Estados Unidos, mas especialistas advertem que uma segunda atingirá o país se o retorno à normalidade for muito rápido ou se acontecer a partir de maio, como espera o governo de Donald Trump. O debate se assemelha ao que aconteceu na Europa, onde o governo espanhol autorizou ontem a retomada parcial do trabalho, enquanto o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou a prorrogação da quarentena obrigatória para depois de quarta-feira.





A grande diferença é que o sistema federal americano é altamente descentralizado e concede plenos poderes aos governadores de seus 50 estados, mesmo se o presidente decidir coordenar uma estratégia nacional. Após meio milhão de casos identificados, o número de infectados no país parece se estabilizar. Mas para o diretor do Centro para o Controle de Enfermidades (CDC), Robert Redfield, isso não deveria levar a uma suspensão das regras de distanciamento social e trabalho remoto de uma hora para a outra. “A reabertura será um processo gradual, baseado em dados”, disse.





O novo coronavírus não terá desaparecido após o fim do confinamento. A grande maioria da população continuará sujeita à infecção, até o desenvolvimento de uma vacina. O objetivo da primeira fase era evitar que muitas pessoas adoecessem ao mesmo tempo e os hospitais ficassem congestionados. Mas o vírus continuará circulando. “Acordem, até 50% deste país será infectado!”, alertou ontem Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisas de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota.





Autoridades planejam retomar lentamente a normalidade, enquanto monitoram um possível reinício da epidemia. Os projetos acadêmicos e de especialistas sobre como chegar a este estágio são abundantes, mas a Casa Branca ainda não formulou nenhum. O presidente Donald Trump parecia, inclusive, incomodado com as declarações de um cientista que se tornou celebridade durante a pandemia, Anthony Fauci, diretor do Instituto de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos e membro da célula de crise da presidência sobre o novo coronavírus.





O pesquisador assinalou na TV que o número de mortes poderia ter sido menor se o país tivesse reagido rapidamente. Trump, na defensiva, compartilhou ontem uma mensagem com a hashtag #FireFauci. A Casa Branca, no entanto, classificou ontem de “ridículos” os rumores sobre o afastamento de Fauci. “O Dr. Fauci foi e continua sendo um assessor de confiança do presidente Trump”, afirmou o porta-voz Hogan Gidley.



FIM DO COMEÇO

Todas as indicações de especialistas apontam que deve ser feito um número maior de testes e deve haver mais formas de rastrear os casos positivos e seus contatos, bem como os hospitais devem contar com um número maior de leitos. “Se abrirmos o país em 1º de maio, não há dúvida de que haverá um aumento” dos casos da doença, alertou Christopher Murray, diretor do Instituto de Avaliação e Medição de Saúde da Universidade Estadual de Washington. Talvez alguns estados possam começar em meados de maio. Outros, não, assinalou.





O pior ainda não passou, e há o risco de passar uma falsa impressão de vitória. A Costa Oeste entrou em confinamento relativamente cedo e evitou o destino de outros estados, como Nova York, Nova Jersey, Louisiana e Michigan. No Texas, o governador deve divulgar esta semana um cronograma para aliviar o confinamento.





Não há dúvida de que começaremos a reabrir de forma arriscada. É inevitável”, disse o especialista Scott Gottlieb, que esteve à frente da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA). “Precisamos de um consenso nacional”, insistiu o epidemiologista Michael Osterholm. “Isso não pode ser feito governador por governador. Não estamos no começo do fim, e sim no fim do começo. O caminho ainda é longo”.





NÚMEROS

A COVID-19 matou mais de 112.500 pessoas e infectou 1,8 milhão em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou ontem que o desenvolvimento de uma vacina “segura e eficaz” é necessário para impedir completamente sua propagação. “Sabemos que a COVID-19 se propaga rapidamente e sabemos que é letal: 10 vezes mais do que o vírus responsável pela pandemia de influenza A (H1N1) de 2009”, disse o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 22 mil mortes – cerca de 10 mil somente no estado de Nova York – e 560 mil infectados. A Europa contabiliza mais de 80 mil mortes e se aproxima de 1 milhão de contágios. “O pior já passou, se continuarmos sendo inteligentes a partir da agora”, alertou o governador Andrew Cuomo, que respeita as medidas de confinamento. “Mas se fizermos algo estúpido, veremos os números voltarem amanhã”, acrescentou.





Segundo país mais atingido do mundo, a Itália registrou 566 novas mortes ontem, alcançando um total de 20.465 óbitos, de acordo com o último balanço oficial, que mostra uma diminuição nos pacientes em terapia intensiva no 10º dia consecutivo. “Existem sinais positivos, mas o número de mortes ainda é alto”, disse Giovanni Rezza, membro do Instituto Superior de Saúde (ISS).

Netanyahu fez um apelo para que jovens não visitem parentes idosos, mas desrespeitou a regra ao festejar com o filho (foto: Gali Tibbon/AFP)

ESPANHA

A Espanha, terceiro país mais castigado pelo vírus, registrou 517 mortes ontem, com um total de 17.489 óbitos. Com a queda no número de mortes, tem sido observado o menor número de infecções diárias, o mais baixo desde 20 de março, em um número total de 169.496.





Depois de duas semanas paralisadas, as atividades na Espanha foram retomadas ontem em setores econômicos não essenciais, principalmente na construção e na indústria, apesar do fato de o confinamento dos 47 milhões de espanhóis ainda estar em vigor e o governo pedir para manter medidas de distanciamento social. O governo começou a distribuir 10 milhões de máscaras para pessoas forçadas a usar o transporte público para voltar ao trabalho.





Já na França, o retorno ao trabalho ainda está fora de cogitação. O país contabiliza 547 novas mortes e está perto de 15 mil óbitos (de mais de 132 mil casos), embora também observe “uma queda muito leve” do número de pacientes em terapia intensiva. O presidente Emmanuel Macron estendeu o confinamento até 11 de maio.

Netanyahu anuncia lockdown em Israel

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou ontem lockdown nacional como forma de reduzir a velocidade de propagação do novo coronavírus. A medida, de acordo com a imprensa israelense, valerá das 17h de hoje às 5h de quinta-feira (hora local), e depende de aprovação do gabinete local.





O lockdown, termo em inglês para "bloqueio", é o método mais restritivo para controlar a circulação de pessoas em meio à pandemia. Com este modelo, Israel pretende conter a propagação da COVID-19 num período do ano que historicamente tem grande movimentação de pessoas: o Pessach, festa que marca o fim do êxodo do Egito e é considerada a Páscoa judaica.





No último dia 6, Netanyahu já havia anunciado quarentena obrigatória que valeria pelo menos até o fim da semana passada. O primeiro-ministro desencorajou as pessoas a se encontrarem com suas famílias, como forma de conter o vírus. Netanyahu fez ainda um apelo especial para que jovens não visitem parentes idosos, que integram o grupo de risco. Porém, o próprio primeiro-ministro, de 70 anos, desrespeitou as regras e festejou com o filho Avner, de 25.





Ao contrário do aliado Netanyahu, Bolsonaro tem desrespeitado orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do próprio Ministério da Saúde e defendido que as pessoas devem deixar o isolamento e retomar a rotina.









E MAIS ...

RIGOR NO PERU

O presidente peruano Martín Vizcarra anunciou ontem que o governo multará as pessoas que violarem o confinamento decretado para impedir a propagação do novo coronavírus, em um momento em que os casos confirmados no país dispararam para quase 10 mil. "O decreto supremo que estamos adotando hoje (ontem) ratifica a proibição de saída de mais de uma pessoa (por família) e os que violarem serão multados", disse Vizcarra durante entrevista coletiva sobre a evolução da doença. O Peru registrou 9.784 casos de COVID-19 e 216 mortes. O aumento significativo no número de contágios o coloca como o segundo país da região com maior número de casos, depois do Brasil, mas faz parte da previsão do governo que esperava atingir o pico de casos nesta semana.





ELEIÇÕES ADIADAS

As eleições presidenciais e parlamentares na República Dominicana, inicialmente previstas para 17 de maio, foram adiadas para 5 de julho, devido à pandemia do novo coronavírus. A Junta Central Eleitoral (JCE) "adiou por motivo de força maior, a emergência sanitária, as eleições ordinárias gerais para presidente, senadores e deputados da República Dominicana", fixando como nova data, 5 de julho, destacou uma resolução da entidade. Caso nenhum dos candidatos a presidente ou vice-presidente conquiste 50% dos votos válidos mais um, o segundo turno deve ser em 26 de julho, acrescentou o documento. A República Dominicana registrou 3.167 casos do novo coronavírus e 177 mortes, segundo o relatório do Ministério da Saúde.





PEDIDO DE LIBERDADE

A líder opositora peruana Keiko Fujimori, presa devido ao escândalo da Odebrecht, pediu ontem às autoridades peruanas que libertem seu pai, o ex-presidente Alberto Fujimori, ante o risco de que ele contraia o novo coronavírus. "Por este motivo, não apenas peço que se interponha um habeas corpus em favor do meu pai, mas também que as autoridades avaliem qualquer alternativa legal que lhe permita deixar a prisão", escreveu a primogênita de Fujimori em mensagem divulgada nas redes sociais. Keiko alegou que o pai, de 81 anos, "está frágil devido a doenças crônicas e por seguir em contato com pessoas que chegam todos os dias da rua". Ela também sugeriu que seja avaliada a situação dos idosos presos no país. O ex-presidente Fujimori (1990-2000) cumpre pena de 25 anos em uma base policial ao Leste de Lima, onde é o único recluso.