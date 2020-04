Casal de brasileiros relata como é rígido o combate à COVID-19 no Canadá

Cumprindo o isolamento social, Bárbara e Márcio estão trabalhando em home office e não saem de casa para nada (foto: Fotos: Arquivo pessoal)



Bárbara Lopes Larroyd

EM





Há algumas semanas, estive no Brasil, ainda no início da pandemia no país. E foi na volta para casa que eu e meu marido fomos surpreendidos. Não iríamos voltar para Kitchener, no Canadá, onde moramos. Não em nosso voo, que foi cancelado duas vezes. Precisamos, então, encontrar outra forma para voltar ao nosso lar.





Alugamos um carro, dirigimos de Belo Horizonte a São Paulo e, por sorte, conseguimos o voo de volta para casa. O último que saía do Brasil para o nosso destino, voo este que se tivéssemos perdido só iriamos pisar em solo canadense em junho, a depender dos rumos da pandemia.





Chegamos ao Canadá em um domingo. No aeroporto, tudo já estava diferente. Passamos por uma triagem rigorosa e respondemos a uma série de perguntas. Posteriormente, fomos informados de que seria necessário que ficássemos totalmente isolados por 14 dias, não poderíamos sair para pegar a correspondência e muito menos ir ao Centro da cidade para comprar suprimentos de nossa necessidade. Estávamos terminantemente proibidos de sair às ruas.

MULTAS

Ainda no aeroporto, recebemos cartilhas informativas a respeito do isolamento e, também, de multas e possíveis prisões em caso de descumprimento da quarentena. A multa varia entre US$ 1 mil e US$ 1 milhão. Mil dólares, caso nenhuma vida seja colocada em perigo, e US$ 1 milhão em caso de circulação nas ruas por pessoas que tenham a presença de sintomas da doença, com risco de detenção por três meses a três anos.

O casal curtiu as férias em Ouro Preto e quase não conseguiu retornar para o Canadá por cancelamento do voo



No caminho que fiz do aeroporto até minha casa, não vi ninguém. A estrada estava livre e as ruas completamente vazias. Somente motoristas de caminhão, eu e meu marido. Nem mesmo para passear com os animais de estimação as pessoas estão saindo. O distanciamento social, de fato, tem sido levado a sério.





Foi um momento de muito estresse e ansiedade para conseguir chegar em casa. Familiares e amigos ficaram muito preocupados conosco. Mas, honestamente, estou muito feliz de ter conseguido estar de volta ao meu lar.

CUIDADOS

Eu e meu marido estamos muito tranquilos, trabalhando muito, mesmo em home office, e aproveitando o tempo de isolamento em casa para organizar a nossa vida. Chegamos há pouco de viagem, então estamos desfazendo as malas ainda. E, também, decidimos focar nos cuidados com a nossa alimentação, já que fugimos um pouco da dieta em nossa viagem ao Brasil.





Este tempo de isolamento tem sido bom também para que pudéssemos aproveitar mais a presença um do outro. Cozinhamos, assistimos às nossas séries preferidas e tentamos sempre fazer as coisas juntos. Tenho usado este tempo, também, para mim, a fim de tirar o atraso de coisas que não tinha tempo para fazer antes. Estou terminando a validação do meu diploma de fisioterapeuta e cursando workshops on-line. E, claro, praticando atividades físicas em casa, já que as academias estão fechadas.





O momento é difícil, principalmente no âmbito da saúde pública e, assim como em outros países, os leitos não estão sendo suficientes aqui no Canadá. O governo tem pensado em formas de conter a doença. Inclusive, tem destinado parte dos fundos de reserva para o combate à COVID-19. Mas nunca se sabe o que poderá acontecer amanhã, é um momento de incertezas. A situação é mesmo muito delicada.

Ao chegarem ao Canadá, Bárbara e Márcio encontraram o aeroporto vazio, um indicativo da grave situação que já estava instalada no país



MEDO

E, por isso, o medo é constante, não só de contrair a doença, mas também da situação atual e posterior à pandemia no país. É um medo generalizado. Medo do vírus, de perder o emprego e de problemas econômicos que podem vir a atingir todos e o Canadá. O medo, realmente, tem tomado conta da gente. Infelizmente, não somos profissionais diretos da área da saúde, então, não podemos ajudar na cura ou mesmo na diminuição da linha de crescimento do vírus, mas podemos ficar em casa. É só o que podemos fazer.





Neste momento difícil, felizmente tenho visto por aqui muita solidariedade. Amigos meus, sabendo da quarentena a que fomos submetidos, se disponibilizaram para nos trazer comida em casa, já que moramos em uma área mais remota da cidade e nem entrega em domicílio temos acesso. Eles nos disseram: “Deixaremos a comida na garagem, sairemos e depois vocês vão até lá e pegam”.





Não podíamos vê-los e eles tinham a plena consciência de que era mesmo o certo a fazer. Sem olhares e toques. Mas com a empatia e necessidade de ajudar ao próximo. Um gesto muito bonito.

Outra bela atitude, da qual inclusive resolvi fazer parte, foi a respeito da academia que frequento. Uma academia local e pequena. Nós, alunos, decidimos continuar a realizar o pagamento da mensalidade, mesmo com a impossibilidade do uso das dependências do estabelecimento. Este é um momento de ajudar. E temos visto muito disso por aqui, muita solidariedade e muitas pessoas se ajudando.





PERFIL

NOME: Bárbara Lopes Larroyd e Márcio Lopes Larroyd

IDADE: 31 e 43 anos

PROFISSÃO: ela é especialista em reabilitação em uma empresa de seguros; ele é técnico em TI

ONDE NASCERAM: ela em Belo Horizonte e ele em São Paulo

ONDE MORAM: em Kitchener, província de Ontário, no Canadá