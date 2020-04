Governador de NY anuncia plano de 'reabertura' econômica que envolve 6 Estados

Seis Estados americanos começarão a trabalhar "imediatamente" na elaboração de um plano para reabrir suas economias, em meio à pandemia de coronavírus, afirmou nesta segunda-feira o governador de Nova York, Andrew Cuomo. Membro do Partido Democrata, Cuomo disse que os Estados nomearão autoridades de saúde pública e economia para formar um grupo de trabalho regional e elaborar essa iniciativa.



Além de Nova York, os Estados envolvidos são Connecticut, Delaware, New Jersey, Pensilvânia e Rhode Island.



Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter que essa decisão caberia a ele, dizendo que alguns na imprensa "das notícias falsas" diziam que seria dos governadores o aval para reativar a economia de seus Estados. "Essa é a decisão do presidente, e por muitas boas razões", afirmou.



Trump disse que pretende trabalhar próximo aos governadores e que decidirá junto com eles "em breve" sobre a reabertura do país. Fonte: Dow Jones Newswires.