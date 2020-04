Editor visita Cuba depois de 60 anos de exílio e morre de COVID-19

Um editor e mecenas, tio da duquesa Maria Teresa de Luxemburgo, decidiu viajar da Espanha para sua terra natal, Cuba, após seis décadas de exílio, onde se infectou com o COVID-19 e morreu aos 87 anos, informou sua família.

"Com grande tristeza, suas Altezas Reais, o Grão-Duque e a Grã-duquesa, anunciam a morte do Sr. Víctor Batista Falla, tio de Sua Alteza Real, a Grã-Duquesa e último irmão vivo de sua mãe", disse um comunicado da casa real do grão-ducado.

O morador de Madri morreu no domingo no Instituto de Medicina Tropical de Havana (IPK).

Víctor Batista deixou o país um ano depois da Revolução de 1959, estabelecendo-se primeiro nos Estados Unidos e depois na Espanha.

Até o momento, Cuba soma 726 casos confirmados do novo coronavírus, com 21 mortes.