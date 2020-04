A França prorrogou até o próximo 11 de maio as estritas medidas de confinamento para combater a epidemia do novo coronavírus, que já causou cerca de 15.000 mortes no país.

"A epidemia ainda não está controlada", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, em um discurso televisionado no qual anunciou que prolongará a quarentena, que está em vigor desde o dia 17 de março.