Dois mortos e 93 contagiados por coronavírus em histórico monastério da Ucrânia

Dois monges com coronavírus morreram na Ucrânia, e seu mosteiro ortodoxo no coração de Kiev se tornou o principal foco da doença, com mais de 90 pessoas infectadas, segundo um novo balanço anunciado na segunda-feira.

Os dois religiosos hospitalizados morreram no domingo e na segunda-feira, informou a Igreja Ortodoxa Ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou em comunicado.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, anunciou na segunda-feira mais 63 casos no mosteiro de Kiev - que remonta ao século 11 -, elevando o número total de infectados para 93.

O mosteiro agora tem 20% dos doentes na capital, onde um total de 495 pessoas foram infectadas desde o início da epidemia.

Segundo o último balanço oficial, a Ucrânia registra 3.102 casos de coronavírus, dos quais 93 morreram.

"Todos os monges passaram por exames médicos" e "muitos" foram hospitalizados, disse a Igreja Ortodoxa.