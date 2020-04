A Itália superou, nesta segunda-feira, os 20.000 mortos pelo novo coronavírus, de acordo com o último balanço oficial, que no entanto relata um declínio no número de pacientes em terapia intensiva pelo décimo dia consecutivo.

Foram registradas 566 novas mortes em 24 horas, elevando para 20.465 o número de óbitos desde o início da pandemia, segundo dados publicados pela Proteção Civil.

O número de casos totaliza 159.516, ou seja, +3.153 em comparação com o domingo.