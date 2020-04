Comunicado do Business Wire :Dubai Future Foundation

A Dubai Future Foundation (DFF) intensificou seus esforços para responder à crise global da COVID-19, promovendo pesquisas em benefício da sociedade. A divisão de pesquisa da fundação, Dubai Future Research, lançou uma série de relatórios intitulados "Life after COVID-19" (Vida após a COVID-19), que se concentram nas áreas mais importantes da vida das pessoas e permitem a identificação de oportunidades à frente, enquanto definem implicações a curto e longo prazo.

Em pouco mais de três meses, o número de casos do novo coronavírus aumentou para mais de um milhão em todo o mundo e, à medida que a pandemia continua se espalhando, o governo dos Emirados Árabes Unidos adotou uma série de medidas destinadas a reduzi-lo e impedir que ele se espalhe ainda mais.

Em seu compromisso de apoiar os esforços dos Emirados Árabes Unidos no combate à COVID-19, a Fundação decidiu fornecer relatórios e análises dos problemas causados pelo vírus, além de fornecer uma visão geral do futuro de setores fundamentais, incluindo espaço de trabalho, educação e comércio. Além disso, a entidade visa garantir que organizações, funcionários do governo e membros da comunidade tenham acesso a esse importante recurso para melhor prever, orientar e reagir proativamente para o futuro.

A COVID-19 apresenta uma oportunidade para os governos do mundo árabe e do mundo inteiro revolucionarem e acelerarem seus esforços, fornecendo regulamentos, diretrizes e plataformas apropriadas para se adaptarem às mudanças previstas. Além de apoiar o governo dos Emirados Árabes Unidos, os relatórios, por meio de propostas e implementação de certos regulamentos e políticas, também fornecerão soluções de curto e longo prazo que podem ser adotadas por organizações dos setores público e privado em Dubai e em todo o mundo.

A série de trabalhos de pesquisa continuará sendo publicada em intervalos regulares até que a pandemia da COVID-19 desapareça. Acompanhando essas informações, a DFF criará plataformas e discussões on-line para fornecer mais informações e oportunidades para interagir com especialistas. Para saber mais informações sobre a Dubai Future Research e relatórios "Life after COVID-19", visite o site da Fundação em https://www.dubaifuture.gov.ae/publications/.

