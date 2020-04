Putin: Rússia deve se preparar para situação 'extraordinária' por COVID-19

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta segunda-feira (13) que o país precisa de um plano para um cenário "extraordinário" pelo novo coronavírus, em um momento em que o número de contágios cresce rapidamente no país.

Segundo o último balanço oficial, a Rússia soma 18.328 casos de contágio e 148 mortos, com um aumento de 2.558 contaminações nas últimas 24 horas, um recorde desde o surgimento do vírus no território.

As próximas semanas serão "decisivas" para a luta da Rússia contra o vírus, enquanto a situação "está mudando praticamente todos os dias e, infelizmente, não para melhor", declarou Putin durante uma reunião por videoconferência com seu gabinete.

O presidente pediu que "considerem todos os cenários de como a situação vai evoluir, mesmo os mais complexos e extraordinários".

A vice-primeira-ministra da Saúde, Tatiana Golikova, que coordena os esforços de luta contra o novo coronavírus, disse temer um grande aumento dos casos em Moscou, principal foco da epidemia no país, assim como na região que cerca a capital, nos próximos dias.

"Consideramos a semana que acaba de começar e o início da semana que vem um período durante o qual, certamente, vai haver um crescimento das infecções em Moscou e em sua região", afirmou na videoconferência.

Putin também reconheceu que a situação não está evoluindo na "melhor direção" no país e que o ponto máximo da epidemia ainda não foi alcançado.

Ele também admitiu que há uma escassez de equipamento de proteção para o pessoal de saúde.

"Os especialistas [médicos] e seus companheiros devem receber os bônus previstos por suas particulares condições de trabalho e devem ser equipados com meios de proteção individual", afirmou.

Liderada pelo crítico número um do Kremlin, Alexei Navalni, a oposição multiplicou nos últimos dias, nas redes sociais, as denúncias sobre a má qualidade dos equipamentos do pessoal da área de saúde.