Comunicado do Business Wire :Covetrus

Covetrus (NASDAQ: CVET), líder mundial em serviços e tecnologia de saúde animal, anunciou hoje que está incorporando recursos seguros de teleconferência por vídeo em todo o conjunto global de sistemas de gestão de informações práticas (PIMS) da empresa, comunicações com clientes e soluções de gestão de prescrições. Esta nova funcionalidade oferece aos veterinários um modo perfeito e facilmente acessível de atender remotamente seus clientes e pacientes com uso de suas soluções existentes da tecnologia Covetrus.

"É inspirador ver a comunidade veterinária em ação, pois trabalham ainda mais para apoiar e prestar assistência aos seus clientes durante a pandemia da COVID-19. Para ajudar ainda mais, direcionamos nossos esforços para rastrear rapidamente uma extensão de produtos para telemedicina que esperamos ter ainda mais impacto no ambiente atual", disse Georgia Wraight, presidente da Covetrus Global Technology Solutions. "Ao disponibilizar esta funcionalidade em nosso conjunto de soluções tecnológicas, aquelas que nossos clientes já conhecem e usam diariamente em sua prática, esperamos facilitar e aprimorar as formas pelas quais os veterinários são capazes de manter o cuidado com seus clientes durante toda a crise... e após ela."

Para apoiar a comunidade veterinária durante a pandemia de COVID-19, todos os usuários de plataformas da tecnologia Covetrus terão acesso gratuito aos recursos de videoconferência, até novo aviso. A partir de hoje, os usuários do produto de comunicação do cliente Rapport? têm acesso à videoconferência, desenvolvendo ainda mais suas mensagens em omnicanais bidirecionais por e-mail, texto e agora vídeo. Nas próximas semanas, a Covetrus também lançará estes recursos de vídeos seguros diretamente em seu PIMS, incluindo o AVImark®, eVetPractice® e ImproMed®, bem como sua plataforma de gestão de prescrições. As plataformas internacionais, incluindo o RxWorks na Austrália e o RoboVet no Reino Unido, também ganharão esta funcionalidade avançada.

"O sistema de comunicação com o cliente Rapport já é uma ferramenta essencial para mantermos contato com nossos clientes sobre suas consultas e cuidados", disse Alinda Higgins, CVT, gerente do East Lake Hospital for Animals, Ltd. Além de poder manter a comunicação, facilitamos o atendimento ativo de nossos pacientes. É a próxima melhor coisa para ter o paciente fisicamente na sua frente. Durante os períodos em que tudo parece mais complexo, a Covetrus passou a tornar o atendimento ao paciente seguro e mais conveniente a nossos clientes e seus animais de estimação."

A Covetrus oferecerá treinamento ao usuário para este novo recurso, junto com sua série de seminários online educacionais destinados a navegar durante a pandemia da COVID-19. Para obter mais informação sobre o novo recurso de vídeo agora disponível no Rapport, e para manter-se atualizado sobre o calendário das próximas versões do pacote da tecnologia Covetrus, acesse https://get.covetrus.com/rapport-telemedicine.

O seminário online desta semana apresenta o Palestrante do Ano da VMX, Eric Garcia, em uma sessão intitulada "Navegando nas Comunicações com os Clientes em Meio à COVID-19". Neste seminário online de uma hora, Garcia discutirá como manter e criar conexões com os clientes durante este período desafiador. O seminário online será realizado na 5ª feira, 16 de abril às 12 h EDT. Para se inscrever, acesse: rxmanagement.covetrus.com/webinars.

Sobre a Covetrus

A Covetrus é uma empresa mundial de tecnologia e serviços de saúde animal, dedicada a capacitar parcerias de clínica veterinária para obter melhores resultados financeiros e de saúde. Reunimos produtos, serviços e tecnologia em uma única plataforma que conecta nossos clientes às soluções e percepções de que precisam para funcionar melhor. Nossa paixão pelo bem-estar dos animais e por quem cuida deles nos leva a avançar no mundo da medicina veterinária. A Covetrus está sediada em Portland, Maine, com mais de 5.500 funcionários, atendendo a mais de 100.000 clientes em todo o mundo. Saiba mais em covetrus.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações prospectivas, no significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada, e que envolvem riscos e incertezas, incluindo declarações sobre nossos planos, objetivos, expectativas e intenções. Tais declarações estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Fatores que podem afetar adversamente nossos negócios e perspectivas são apresentados em nossos arquivos públicos na Comissão de Valores Mobiliários. Nossas declarações prospectivas estão baseadas em crenças e expectativas atuais de nossa equipe de gestão e, exceto segundo exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de fazer revisões nas declarações prospectivas contidas neste comunicado ou atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias que ocorram após a data deste comunicado, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros fatores. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

