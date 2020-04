Fed tem ferramentas para evitar deflação nos Estados Unidos

O número dois do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Richard Clarida, afirmou nesta segunda-feira que a instituição tem os recursos para evitar a deflação na economia, em meio ao impacto da pandemia de COVID-19.

"A demanda foi muito afetada, mas acredito que temos as ferramentas para proteger a economia da deflação e apoiá-la durante este período muito difícil", disse Clarida em uma entrevista à Bloomberg TV.

A atividade econômica dos Estados Unidos registra desaceleração após as medidas de contenção que afetaram a grande maioria da população americana e muitas empresas, o que impacta os níveis de demanda.

Os cenários para sair da crise, que dependem em grande medida da velocidade da erradicação do vírus e do controle de novos focos de infecção, variam entre um cenário V, no qual a economia se recupera rapidamente, e outros nos quais a recuperação é mais lenta devido à dificuldade para controlar o vírus na ausência de uma vacina ou tratamento.