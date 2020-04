Comunicado do Business Wire :Nordson EFD

Nordson EFD,uma empresa Nordson (NASDAQ: NDSN), a principal fabricante mundial de sistemas de dosagem de fluidos de precisão, dedica-se a ajudar os fabricantes a aumentar a capacidade de produção para atender à crescente demanda por dispositivos médicos usados para tratar e testar os sintomas do novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Um integrador de sistemas robótico entrou em contato com a Nordson EFD na quarta-feira, 25 de março, com o objetivo de encomendar vários sistemas de dosagem automatizados para produzir em massa uma pequena submontagem dentro dos ventiladores exclusivos da Ventec Life Systems.

Os ventiladores para cuidados intensivos da Ventec são portáteis e podem proporcionar aos profissionais da área médica da linha de frente as ferramentas necessárias para o combate ao COVID-19. A Ventec também fabrica o VOCSN, o primeiro e único ventilador multifuncional.

A aplicação da submontagem exigia a união de dois componentes com o uso de um acrílico de cura por UV. A Nordson EFD recomendou os seus sistemas de dosagem de fluidos automatizados E3 e Performus X100 para configuração e programação rápidas e fáceis.

"Quatro robôs saíram três dias após o cliente entrar em contato conosco", disse Daniel J. Marco, especialista em aplicações na Nordson EFD. "Foi um excelente serviço rápido da Nordson EFD. Os próximos cinco robôs foram construídos e enviados na semana seguinte."

Outras aplicações de alta prioridade incluem o jato de reagentes médicos nas tiras de teste de diagnóstico e a colagem do compartimento dos cartões de teste para os kits de teste do COVID-19. A Nordson EFD recomendou o sistema de jateamento PICO Pµlse para estas aplicações devido à sua rápida velocidade de dosagem e precisão incomparáveis. Alguns sistemas foram enviados no mesmo dia em que foram encomendados.

A Nordson EFD se dedica a ajudar os fabricantes a atender à crescente demanda por dispositivos médicos necessários para ajudar as pessoas durante esta pandemia. Apoiados por mais de 50 anos de experiência em dosagem de fluidos e da tecnologia certa para oferecer suporte remoto, os especialistas técnicos e de aplicações da Nordson EFD estão bem equipados para solucionar qualquer necessidade de dispensação disponível.

Para mais informações, visite a Nordson EFD na Web em nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd, e-mail em info@nordsonefd.com ou ligue para +1 401.431.7000 ou 800.556.3484.

Acerca de Nordson EFD

Nordson EFD desenha e fabrica sistemas precisos de dosificação de fluidos para processos em mesas e linhas de montagem automatizadas. Ao permitir que os fabricantes possam aplicar a mesma quantidade de adesivo, lubrificante e outro fluido de montagem em cada parte a todo o momento, os sistemas de dosificação EFD ajudam as empresas de uma ampla variedade de industrias , ao aumentar a sua produção, a melhorar a qualidade e a reduzir os seus custos de produção .Outras possibilidades de dosificação de fluidos incluem seringas e cartuchos de alta qualidade para embalar materiais de um e dois componentes ,juntamente com uma ampla variedades de acessórios , acopladores e conectores para controlo de fluidos em ambientes médicos, biofarmacêuticos e industriais. A empresa também é líder na formulação de pastas de soldadura especiais para aplicações de dosificação e impressão na industria eletrónica.

Acerca de Nordson Corporation

Nordson desenha, fabrica e comercializa produtos e sistemas diferenciados que se utilizam para a dosificação e processamento de adesivos, revestimentos, polímeros, selantes e biomateriais; e para o manuseio de fluidos, as probas e inspeção de qualidade, assim como para o tratamento da superfícies e cura. Estes produtos são apoiados por uma ampla experiencia em aplicações, serviços e vendas diretas a nível mundial. Servimos uma grande variedade de mercados finais de produtos de consumo não duráveis, duráveis e de tecnologia, incluindo as embalagens, os falsos tecidos, a eletrónica, os produtos médicos, os dispositivos, a energia, o transporte, a construção e montagem e o acabamento de produtos gerais. Fundada em 1954 e com sede em Westlake, Ohio, a companhia tem operações e oficinas de assistência em mais de 30 países. Visite a Nordson na web em www.nordson.com, twitter.com/Nordson_Corp ou www.facebook.com/nordson.

