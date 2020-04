Número de mortos por coronavírus no Irã passa de 4.500

As autoridades de Teerã anunciaram, nesta segunda-feira (13), 111 novos óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas, com um balanço total oficial de 4.585 mortos no Irã.

Este é o número mais alto de vítimas fatais pela COVID-19 no Oriente Médio até o momento.

Na entrevista coletiva diária, o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, afirmou que há 1.617 novos casos de contágio, o que eleva o número de casos confirmados para 73.303. Destes, 45.983 se recuperaram.

"A tendência decrescente e regular, comprovada nos últimos dias para os novos casos de contaminação, se manteve nas últimas 24 horas", relatou Jahanpour.

"As pessoas têm que continuar evitando, porém, qualquer deslocamento inútil" para frear a propagação do vírus no país, frisou.

O Irã anunciou as primeiras mortes por coronavírus em 19 de fevereiro, na cidade santa xiita de Qom.

No exterior, especula-se que os números oficiais sejam inferiores à realidade.