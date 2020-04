Espanha registra 517 mortes por coronavírus em 24 horas

Madri (foto: Pixabay)

anunciou nesta segunda-feira 517 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, uma queda no balanço diário, de acordo com o ministério da Saúde, no momento em que alguns setores da economia

Terceiro país com mais vítimas fatais dano mundo, atrás de Estados Unidos e Itália, a Espanha registra 17.489 mortes em consequência da doença.

O país observou, no entanto, o menor número de contágios diários desde 20 de março. O dado global de casos confirmados na Espanha alcança 169.496.