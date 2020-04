Emissário americano considera positiva libertação de prisioneiros no Afeganistão

O emissário dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, responsável por negociar com os talibãs, considerou uma "etapa importante" a primeira troca de prisioneiros organizada no domingo entre o governo e os insurgentes.

"A troca de prisioneiros é uma etapa importante no processo de paz e de redução da violência", afirmou Khalilzad.

"Os dois campos devem acelerar os esforços para alcançar o mais rápido possível os objetivos estabelecidos no acordo assinado por Estados Unidos e os talibãs", completou.

O acordo assinado no fim de fevereiro, que o governo afegão não ratificou, prevê a libertação pelas autoridades afegãs de 5.000 prisioneiros talibãs em troca da libertação de 1.000 integrantes das forças de segurança afegãs como etapa prévia ao início das negociações de paz.

Os talibãs libertaram 20 prisioneiros das forças afegãs no domingo, depois que abandonaram as conversações com Cabul sobre a questão na semana anterior.

"Facilitamos a libertação de 20 membros das forças nacionais de defesa e segurança afegãs que estavam detidos pelos talibãs e os levamos para o gabinete do governador de Kandahar", confirmou no domingo no Twitter o diretor do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no Afeganistão, o suíço Juan-Pedro Schaerer.

Esta foi a primeira operação de libertação de prisioneiros pelos insurgentes depois da assinatura do acordo.

As autoridades afegãs anunciaram no domingo a libertação de 100 prisioneiros talibãs, que se uniram aos 200 liberados durante a semana passada.

As liberações representam uma etapa crucial antes da abertura de negociações sobre o futuro do Afeganistão, um país em guerra há mais de 40 anos.