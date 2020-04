Mais de 10% da tripulação de porta-aviões dos EUA está com coronavírus

Mais de 10% da tripulação de porta-aviões dos EUA está com coronavírus

Pandemia silencia vitória de Joe Biden no Partido Democrata

Pandemia silencia vitória de Joe Biden no Partido Democrata

Associações médicas do Japão temem colapso do sistema de saúde

Associações médicas do Japão temem colapso do sistema de saúde

Joe Biden vence primária do Partido Democrata no Alasca

Joe Biden vence primária do Partido Democrata no Alasca