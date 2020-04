Joe Biden vence primária do Partido Democrata no Alasca

Joe Biden, último candidato ainda na disputa pela nomeação do Partido Democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, ganhou a primária realizada no Alasca no último sábado, 11. O vice-presidente no governo de Barack Obama entre 2009 e 2016 teve 55,3% dos votos contra 44,7% de Bernie Sanders, senador americano que suspendeu sua campanha na última semana.



Sanders declarou que pretende continuar na disputa, ganhando delegados para a convenção do partido em agosto, em uma tentativa de colocar alguns dos pontos que defende no plano de campanha de Biden. O vice-presidente dos EUA tenta unir o partido após primárias que o dividiram em várias frentes.



Mesmo antes da pandemia de Covid-19 ser deflagrada nos EUA, o escritório do Partido Democrata no Alasca já havia mandado cédulas de votação por correio para todos seus filiados. Quando a situação envolvendo a doença se deteriorou, o partido cancelou o pleito presencial que estava marcado para o dia 4 de abril e estendeu o prazo para envio de cédulas até ontem. O partido também deixou uma versão online da cédula para aqueles que não a receberam por carta.



*Com informações da Dow Jones Newswires