Número de mortes por coronavírus nos EUA passa de 20 mil

Número de óbitos nos Estados Unidos já superou o da Itália, e os infectados já passam de 519 mil (foto: Bryan R. Smith/AFP)







O número de mortes nos Estados Unidos por coronavírus atingiu 20.071, segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins na tarde de ontem. Com isso, os EUA seguem à frente da Itália, que tem 19.468 óbitos, como o país com mais mortes por coronavírus. O número de casos nos EUA totaliza 519.453, enquanto na Itália é 152.271.





O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse ontem que outras 783 mortes ocorreram no estado em 24 horas, elevando o total a mais de 8 mil mortes. Cuomo disse que acredita que o estado atingiu seu ápice, com a "curva do aumento continuando achatada". Ele afirmou que as mortes em Nova York estão se estabilizando, mas "se estabilizando a um ritmo horrível". As 783 mortes que ocorreram nas últimas 24 horas seguiram 777 óbitos nas 24 horas anteriores, e 799 nas 24 horas antes disso. Cuomo disse que o distanciamento social está funcionando no estado e não revelou quando os negócios poderão reabrir.





Globalmente, o número de casos confirmados ultrapassou 1,7 milhão, segundo os dados da Johns Hopkins. O número real de casos é provavelmente maior, dizem os especialistas, devido à falta de testes generalizados, falsos negativos e diferenças nos padrões de relatórios. Mais de 107 mil pessoas morreram por COVID-19 no mundo, conforme o levantamento.





Autoridades dos EUA, da Europa e de outras regiões insitaram os cristãos a manter o distanciamento social no domingo de Páscoa, quando os fiéis normalmente lotam as igrejas. O clima quente e ensolarado em grande parte do Norte da Europa também preocupa autoridades, que temem que as pessoas se reúnam em parques e potencialmente transmitam o vírus.





NO MUNDO

De acordo com balanço feito com base em fontes oficiais, o novo coronavírus deixou pelo menos 107.064 mortos em todo o mundo desde que surgiu na China em dezembro. Desde o início da pandemia, mais de 1.745.290 casos foram registrados em 193 países ou territórios. As autoridades consideram que, até o momento, pelo menos 344.600 pessoas foram curadas da doença.





Ontem, em 24 horas, os países que registraram mais mortes foram os Estados Unidos, com 1.880 novos óbitos, o Reino Unido (917) e a França (635). Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 19.468 mortes e 152.271 casos, a Espanha com 16.353 (161.852 casos), a França com 13.832 mortes (129.654 casos) e o Reino Unido com 9.875 mortes (78.991 casos).





A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no fim de dezembro, tem um total de 81.953 pessoas infectadas, das quais 3.339 morreram e 77.525 foram completamente curadas. Desde o início da epidemia até ontem, a Europa adicionou 73.948 mortes (898.273 infecções), Estados Unidos e Canadá 20.560 (537.612), Ásia 4.734 (134.227), Oriente Médio 4.649 (96.597), América Latina e Caribe 2.381 (57.797), África 726 (13.297) e Oceania 66 (7.496). O balanço foi feito usando dados das autoridades nacionais e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).