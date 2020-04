Fumaça contaminada de Chernobyl ameaça Kiev

Contador Geiger mostra índice de radiação, que em alguns lugares chegou a nível 10 vezes maior que o normal (foto: Yaroslav EMELIANENKO/AFP)



Benny Cohen/AFP





Não bastasse a pandemia de coronavírus que atinge o mundo e mais uma situação de perigo ameaça uma região do planeta. Resíduos de fumaça do incêndio florestal que atinge a região da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, desde o fim de semana passado, estão chegando à capital, Kiev, cidade com quase três milhões de habitantes. A Ucrânia anunciou no domingo passado um aumento da radioatividade na zona de exclusão que rodeia a central de Chernobyl, onde ocorreu, em 1986, o pior acidente nuclear da História. "Há radioatividade superior à normal no coração do incêndio", indicou no Facebook Egor Firsov, que lidera o serviço de inspeção ambiental. Ele acompanhou sua mensagem com um vídeo que mostra um contador Geiger exibindo um nível de radioatividade 16 vezes mais alto do que o normal.





As chamas se propagaram por mais de 100 hectares no setor florestal situado em torno da central nuclear, a cerca de 100 quilômetros da capital, Kiev. Em nota divulgada em um primeiro momento, os serviços de emergência garantiam que as chamas estavam sob controle e que não havia sido detectado nenhum aumento da radioatividade no ar. Depois, afirmaram que havia "problemas" para extinguir o fogo, devido ao aumento da radioatividade em alguns pontos. Agora, a situação parece ter chegado a um novo momento, e mais grave.





Autoridades afirmaram, por sua vez, que as localidades próximas não corriam perigo. Dois aviões, um helicóptero e cerca de 100 bombeiros estavam mobilizados para lutar contra o incêndio.

Ventos estão levando fumaça à cidade de Kiev, onde vivem quase 3 milhões de pessoas (foto: Yaroslav EMELIANENKO/AFP)



ACIDENTE NUCLEAR

O reator número 4 da central de Chernobyl explodiu em 26 de abril de 1986, contaminando, segundo diferentes estimativas, ate 75% da Europa. Por causa da catástrofe, as autoridades evacuaram milhares de pessoas. Uma ampla área de mais de 2 mil quilômetros quadrados foi abandonada. Outros três reatores da planta continuaram funcionando após o desastre. O último parou em 2000, o que marcou o fim de toda atividade industrial em Chernobyl.