Vulcão Anak Krakatau entra em erupção

Homem observa à distância a imensa coluna de fumaça liberada pelo vulcão em erupção (foto: RONALD SIAGIAN/AFP)

O vulcão Anak Krakatau, na ilha vulcânica da Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção na noite de sexta-feira. Ele é um dos mais ativos do mundo. Conforme o The Jakarta Post, a primeira erupção ocorreu às 21h58 (hora local) e durou pouco mais de um minuto. A nuvem de fumaça e cinzas alcançou 200 metros de altura. O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos (PVMBG) identificou uma segunda erupção às 22h35, mais longa, com 38 minutos e quatro segundos. Desta vez, a coluna de cinzas alcançou 500 metros.





A agência disse que o vulcão estava em erupção contínua até a manhã de ontem. Um status de alerta de nível 2 permaneceu em vigor, em uma escala que vai de 1 a 4. Não houve vítimas registradas. A erupção de 2018 causou um tsunami ao longo das costas de Sumatra e Java, matando 430 pessoas.





Anak Krakatau, que significa filho de Kratakau, é filho do famoso vulcão Krakatau, cuja erupção monumental em 1883 provocou um período de resfriamento global. Segundo especialistas, o Anak Krakatau foi formado por volta de 1928, na caldeira do lendário Krakatau. O vulcão iniciou sua vida debaixo d'água, até sua cratera emergir. Tornou-se uma pequena ilha vulcânica, cuja cratera alcança agora uma altitude de 300 metros acima do nível do mar.