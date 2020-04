A Itália já ultrapassou a casa de 150 mil casos de infecção pelo novo coronavírus. Desde a confirmação dos primeiros italianos infectados, em 31 de janeiro, já foram registradas mais de 19 mil mortes ocasionadas pela COVID-19 no país. A guerra ao inimigo invisível mudou drasticamente a rotina. Após fracassadas tentativas de manter a economia em ritmo normal, o governo precisou recuar e impôs, sob fortes regras, o isolamento. Nascido em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e morador de Treviso, cidade com pouco mais de 83 mil habitantes, distante cerca de 542 quilômetros de Roma, o ítalo-brasileiro Fabio Cazzaniga, de 53 anos, relatou ao Estado de Minas os dias de apreensão vividos por ele e sua família.

Sem poder sair às ruas, até mesmo os exercícios físicos precisam ser feitos de outro modo. Para se manter ativo, Fabio colocou uma bicicleta ergométrica na sala de casa. Embora saiba que sem o isolamento seria ainda mais difícil controlar a doença, ele admite as agruras proporcionadas pela medida.

Fabio mora nas proximidades de sua outra filha, que vive com a neta dele, recém-nascida. Mesmo assim, não pode vê-las. “É muito difícil. O tempo não passa nunca”, completa, dizendo, ainda, que também não consegue encontrar pessoalmente nenhum de seus três irmãos.





“Passei a pior meia hora da minha vida”, recorda. Fabio só se tranquilizou ao saber que a esposa do homem havia testado negativo para a COVID-19. Ele não foi submetido ao exame. “Estavam procurando somente os que tiveram contatos muito próximos e por mais de meia hora com o homem”, acrescenta.



Cidades ‘às moscas’



Treviso, a cidade de Fabio, é a capital da província homônima, que abriga, também, a histórica Veneza, famosa pelas gôndolas que cortam os canais de água. Sem turistas e com a circulação dos moradores locais absolutamente reduzida, a região está “às moscas”.

Para coibir os que insistem em sair de casa ante a pandemia, a Itália – a exemplo de outros países europeus, como a– tem multado os que descumprem as regras do isolamento e, sem justificativa plausível, deixam as residências. “As cidades estão desertas. Há sempre os que querem desafiar o mundo e saem. Mas,dadas,”, encerra.

Um mês depois de o conteúdo viralizar, o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, reconheceu o erro de dar fôlego à campanha. “Muitos se referem àquele vídeo que circulava com o título 'Milão Não Para'. Era 27 de fevereiro, o vídeo estava explodindo nas redes, e todos o divulgaram, inclusive eu. Certo ou errado? Provavelmente, errado”, admitiu.

