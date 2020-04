Real Sociedad anuncia acordo de redução salarial de seus jogadores

A Real Sociedad anunciou neste sábado o acordo para uma diminuição no salário de seus jogadores, que pode chegar a 20%, dependendo das circunstâncias, devido à paralisação das competições por causa da pandemia do novo coronavírus.

No caso de as competições serem retomadas nesta temporada, a redução salarial seria de 5% ao ano, enquanto que, se esta temporada não puder ser disputada novamente, a queda aumentaria para 20%.

"Chegamos a um acordo com os jogadores do elenco principal profissional masculino para reduzir os salários em 20% se a competição não for retomada e em 5% se a competição acabar sendo disputada", explicou o clube azul e branco.

"Essa decisão, tomada com os jogadores, nos ajuda a evitar medidas traumáticas para os demais funcionários e ajuda a equilibrar os objetivos econômicos da entidade, em vista da diminuição de renda que sofre nesses meses após a suspensão das competições. Neste ponto, devemos agradecer a compreensão, colaboração e generosidade que os jogadores sempre mantiveram", acrescentou.

Juntamente com essa medida, a Real Sociedad anunciou a devolução de 20% do total anual do valor das assinaturas de seus torcedores.

No momento da interrupção da Liga Espanhola em março, a Real Sociedad estava em quarto lugar. Também está classificada para a final da Copa do Rei, que será disputada em uma data a ser definida contra o Athletic Bilbao, em Sevilha.

As medidas anunciadas pela Real Sociedad se somam às outras decididas no futebol espanhol nos últimos dias.

O Real Madrid também anunciou esta semana um acordo com seus jogadores sobre um corte salarial. A imprensa estimou que essa queda seria de 10% se a competição puder ser retomada e 20% se não puder.

Barcelona e Atlético de Madrid são outros clubes que anunciaram cortes, no caso 70% dos salários de jogadores durante o estado de alerta na Espanha, também com o objetivo de ajudar os funcionários mais modestos e ajudar o clube em um momento difícil.

Com 161.852 casos e 16.353 mortes de acordo com o último balanço oficial, a Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus.