Coronavírus: Irã reabre escritórios do governo após quarentena

O Irã começou a reabrir escritórios do governo neste sábado após quarentena no país para ajudar a conter o pior surto de coronavírus do Oriente Médio. O número de mortes no Irã supera 4,3 mil. As autoridades haviam ordenado que a maioria dos órgãos governamentais e todas as empresas não essenciais permanecessem fechadas por uma semana após o fim do feriado de Nowruz, em 4 de abril.



Os escritórios do governo reabriram neste sábado, mas um terço dos funcionários trabalha de casa, informou a mídia estatal. Empresas

fora da capital também tiveram permissão para reabrir, desde que façam registro junto às autoridades e sigam as diretrizes sobre distanciamento social impostas pelo Ministério da Saúde.



O órgão informou 125 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 4.357. O Irã teve mais de 70 mil casos confirmados, e autoridades afirmam que mais de 40 mil pessoas se recuperaram.



Enquanto isso, no Egito, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar um grupo de pessoas no vilarejo de Shubra el-Bahou que tentou impedir o enterro de um médico que morreu devido ao covid-19. Os moradores temiam que o enterro facilitasse o contágio. Pelo menos 20 pessoas foram presas. Fonte: Associated Press.